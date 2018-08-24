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Путин встретился с главами Абхазии и Южной Осетии в Москве

Политика

Руководители кавказских республик находились в Москве с рабочими визитами, приуроченными к 10-летней годовщине признания их государственного суверенитета Россией

Москва, 24 августа 2018, 15:50 — REGNUM  Президент России Владимир Путин провёл в Москве встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Об этом сообщает 24 августа пресс-служба Кремля.

Отмечается, что руководители кавказских республик находились в Москве с рабочими визитами, приуроченными к 10-летней годовщине признания их государственного суверенитета Россией.

В ходе встречи с Раулем Хаджимбой Владимир Путин подчеркнул, что на сегодняшний день «поменялась в лучшую сторону» ситуация с пропускной способностью пунктов пропуска между РФ и Абхазией.

«Надеюсь, мы и дальше будем двигаться в этом же направлении, укрепляя внешний контур и «разбюрокрачивая» работу на пунктах пропуска между Абхазией и Россией», — отметил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, день признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии в республиках отмечают 26 августа. Добавим, 17 сентября 2008 года президенты России и Южной Осетии подписали исторический Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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