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Кадыров обсудил совместные проекты с наследным принцем ОАЭ

Политика

Глава Чечни находится в поездке по странам Ближнего Востока

Кадыров обсудил совместные проекты с наследным принцем ОАЭ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

Абу-Даби, 20 ноября 2018, 10:39 — REGNUM  Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 ноября совершил визит в ОАЭ. В Дубае состоялась его встреча с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммадом бен Заедом Аль Нахайаном. В ходе беседы, в которой приняли участие члены правительства ОАЭ, были обсуждены вопросы сотрудничества субъектов в разных сферах, сообщил глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил Кадыров, наследный принц оказал ему «очень высокий, теплый и радушный прием». Шейх заверил чеченского лидера, что «сотрудничество будет продолжено по всем достигнутым ранее договоренностям».

По словам главы Чечни, большое значение для республики имели уже реализованные ранее совместные проекты, в том числе пятизвездочный отель The Lokal. При поддержке наследного принца ОАЭ также возводится международный университет в Грозном, большую помощь бизнесу оказывает инвестиционный фонд шейха Заеда.

Чеченский лидер выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество между Чечней и ОАЭ выведет отношения не только одной республики, но и России и ОАЭ в целом на «качественно новый уровень».

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Стоит отметить, что глава Чечни Рамзан Кадыров совершает визиты на Ближний Восток уже не в первый раз. Его встречи с лидерами ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии приносят ощутимые результаты в укреплении взаимоотношений в сферах экономики, образования, борьбы с терроризмом.

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