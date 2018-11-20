США крупно оштрафовали французский Societe Generale за работу с Ираном

Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Французский банк Societe Generale вынужден будет выплатить в бюджет Соединенных Штатов два штрафа общей суммой около $1,4 млрд, передает телеканал CNBC.

Отмечается, что представители кредитной организации признали нарушение санкционных ограничений США в отношении Кубы, Ирана и других стран и пошли на соглашение с американскими властями. По этому нарушению Societe Generale назначен штраф в $1,34 млрд, еще $90 млн финансовый гигант выплатит за нарушение американских законов в отношении борьбы с отмыванием денег.

Напомним, ранее в американских СМИ обсуждались намерения ЕС «обойти» антииранские санкции США. Сообщалось, что Евросоюз пока не нашел страну, которая согласилась бы стать юридическим адресом для регистрации специальной компании по осуществлению торговых расчётов с Ираном в обход санкций.

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