Понедельник, 29 Октября 2018 года
13:22:07 МСК

В Евросоюзе не смогли создать механизм обхода антииранских санкций США

Политика

Страны ЕС не хотят «переходить дорогу» США

В Евросоюзе не смогли создать механизм обхода антииранских санкций США
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Брюссель, 29 октября 2018, 11:58 — REGNUM  Европейский союз пока не нашел страну, которая согласилась бы стать юридическим адресом для регистрации специальной компании по осуществлению торговых расчётов с Ираном в обход американских санкций, пишет 29 октября Financial Times.

По данным издания, страны ЕС не хотят «переходить дорогу» США, поскольку Вашингтон может принять против них политические меры или ввести санкции.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе. Тогда же американский лидер заявил о восстановлении всех санкций против Ирана, включая ограничительные меры против стран, ведущих бизнес с исламской республикой.

В свою очередь Евросоюз пытается защитить свои интересы в Иране, включая применение так называемого блокирующего закона. По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, европейские страны создают специальный финансовый механизм для расчётов с Ираном в обход американских санкций.

Читайте также: ЕС намерен убедить США не отключать Иран от SWIFT — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения США и Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить