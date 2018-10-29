В Евросоюзе не смогли создать механизм обхода антииранских санкций США

Брюссель, , 11:58 — REGNUM Европейский союз пока не нашел страну, которая согласилась бы стать юридическим адресом для регистрации специальной компании по осуществлению торговых расчётов с Ираном в обход американских санкций, пишет 29 октября Financial Times.

По данным издания, страны ЕС не хотят «переходить дорогу» США, поскольку Вашингтон может принять против них политические меры или ввести санкции.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе. Тогда же американский лидер заявил о восстановлении всех санкций против Ирана, включая ограничительные меры против стран, ведущих бизнес с исламской республикой.

В свою очередь Евросоюз пытается защитить свои интересы в Иране, включая применение так называемого блокирующего закона. По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, европейские страны создают специальный финансовый механизм для расчётов с Ираном в обход американских санкций.

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