Рухани: “США провалились во всем регионе”

Тегеран, , 21:28 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил о «провале» попыток США сократить иранский нефтяной экспорт и всей американской политики в регионе, 19 ноября передает агентство Reuters.

«Они не смогли остановить наш экспорт нефти… Их региональная политика потерпела неудачу, и они обвиняют Иран в этом провале — от Афганистана до Йемена и Сирии», — заявил Рухани на митинге в городе Хой.

По словам Рухани, «Америка сейчас изолирована» и «Иран поддерживается многими странами» — давление против Ирана поддерживают только «сионистский режим и некоторые страны региона».

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