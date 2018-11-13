Вторник, 13 Ноября 2018 года
13:04:50 МСК

Болтон: США будут активнее давить на Иран

Политика

Вашингтон будет стремиться лишить республику возможностей торговать нефтью

Болтон: США будут активнее давить на Иран
PIVISO
Под давлением

Вашингтон, 13 ноября 2018, 11:38 — REGNUM  США будут активнее проводить свою санкционную политику против Ирана, заявил 13 ноября советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает британское агентство Reuters.

Несмотря на введение запретительных мер против исламской республики, Тегеран ищет пути обхода санкций.

«С самого начала целью было свести импорт иранской нефти до нуля», — подчеркнул Болтон.

«Мы намерены надавить на них очень сильно», — добавил он.

Напомним, после того как 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выводе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном, США ввели санкции против исламской республики. Последний этап, вступивший в силу в начале ноября, ограничивал экспорт нефти из Ирана, а также доступ страны к международной банковской системе. Тем не менее Трамп сделал исключение для ряда стран, в том числе для Китай, Японии и Индии, которые могут продолжать ввозить беспрепятственно иранскую нефть.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить