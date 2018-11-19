Организатор убийства туристов в Таджикистане не жалеет о содеянном

Душанбе, , 15:52 — REGNUM Главный фигурант дела о нападении на иностранных велотуристов в Таджикистане может получить пожизненный срок заключения. Именно такую меру пресечения требует избрать для Хусейна Абдусамадова государственный обвинитель.

Абдусмамадов обвиняется в убийстве, покушении на убийство, терроризме, экстремизме, умышленном уничтожении имущества, вовлечении граждан в участии в боевых действиях за рубежом. Свою вину он не отрицает. Как отмечает источник «Азии-Плюс» в Верховном суде страны, «В своем последнем слове на суде Абдусамадов заявил, что не жалеет о совершенном».

Кроме того, на скамье подсудимых находятся еще 14 человек: двое из них обвиняются в участии в преступном сообществе и экстремистской организации, остальные двенадцать — в недонесении о преступлении.

Предварительное следствие установило, что Хусейн Абдусмамадов в 2016—2017 годах участвовал в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что 29 июля 2018 года в результате жестокого нападения в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана погибли четверо иностранных велотуристов: двое граждан США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. Еще двое были ранены. Из всех непосредственно нападавших Абдусмамадов — единственный оставшийся в живых, четверо его подельников были ликвидированы силовиками при попытке задержания.

Ответственность за совершение террористического акта взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).