Вторник, 31 Июля 2018 года
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Ответственность за убийство туристов в Таджикистане взяла на себя ИГ*

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Душанбе, 31 июля 2018, 07:15 — REGNUM  Боевики из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за убийство четырех туристов в Таджикистане, сообщает BBC.

Отмечается, что во время нападения погибли два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов. Они совершали кругосветное путешествие и передвигались по территории Таджикистана на велосипедах.

Двое боевиков были ликвидированы местными правоохранительными органами в ходе специальной операции, последовавшей за нападением. Еще четверо — арестованы. По данным телекомпании, это первый случай, когда «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет о нападении в Таджикистане.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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