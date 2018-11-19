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В Иране надеются, что ЕС сможет спасти ядерную сделку – МИД республики

Политика

Несмотря на ясность, которая существует вокруг имплементации специального механизма ЕС

В Иране надеются, что ЕС сможет спасти ядерную сделку – МИД республики
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иран

Тегеран, 19 ноября 2018, 10:35 — REGNUM  В Иране по-прежнему надеются, что Совместный всеобъемлющий план действий — подписанную в 2015 году ядерную сделку — еще можно спасти, заявили 19 ноября во внешнеполитическом ведомстве республики, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Бахрам Касеми на пресс-конференции.

«Вокруг имплементации механизма ЕС по защите торговли с Ираном от санкций США по-прежнему существует ряд двусмысленностей», — отметил Касеми.

«Тем не менее мы по-прежнему надеемся, что ЕС может спасти сделку», — добавил он.

Напомним, после выхода США из ядерной сделки Вашингтон вернул санкции против исламской республики, которые затрагивают не только саму исламскую республику, но и те страны, которые стремятся продолжать коммерческие отношения со страной.

В ответ на это страны ЕС, подписавшие соглашение с Тегераном, заявили о создании «специального механизма», позволяющего в обход санкций США продолжать торговлю с республикой.

Также необходимо отметить, что заявление Касеми сделано на фоне визита в страну главы МИД Великобритании Джереми Ханта, который обсудит со своим иранским коллегой ряд вопросов, в том числе и ядерную сделку.

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