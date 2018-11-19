Глава МИД Великобритании Джереми Хант посетит Иран с официальным визитом

Лондон, , 08:40 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант совершит 19 ноября первый официальный визит в Иран, где проведет с руководством страны переговоры, в том числе по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки, заявили во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства, сообщает британское агентство Reuters.

По информации ведомства, Хант проведет встречу со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которой он подтвердит приверженность Лондона ядерной сделке, пока от ее соблюдения не откажется сам Тегеран.

«Ядерная сделка с Ираном по-прежнему является крайне важным компонентом стабильности на Ближнем Востоке, поскольку с помощью нее устраняется угроза вооруженного ядерным оружием Ирана», — отметил Хант перед визитом.

«Мы будем придерживаться нашей стороны соглашения до тех пор, пока так же поступает и Иран. Тем не менее дестабилизирующая деятельность Ирана в остальной части региона должна прекратиться, если мы собираемся решать фундаментальные проблемы, стоящие перед регионом», — добавил он.

По данным ведомства, Хант также затронет участие Ирана в таких региональных конфликтах, как Сирия и Йемен, проблему нарушения прав человека в республике, а также будет призывать к освобождению граждан Ирана, имеющих также гражданство Великобритании.

Напомним, в мае нынешнего года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из ядерной сделки. Вслед за этим он объявил о возвращении санкций против исламской республики, а также стран, продолжающих коммерческое сотрудничество с Тегераном. На этом фоне другие страны, подписавшие сделку в 2015 году, продемонстрировали желание продолжать взаимодействие, в том числе создать специальный финансовый механизм для обхода американских санкций.