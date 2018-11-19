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Лидеры АТЭС провели встречу с главами островных государств Тихого океана

Политика

Страны в южной части Тихого океана мало вовлечены в международную жизнь

Порт-Морсби, 19 ноября 2018, 08:19 — REGNUM  Лидеры Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) помогут островным государствам Тихого океана в борьбе с последствиями изменения климата и в решении морских проблем, сообщает Antaranews.

Эта тема обсуждалась на встрече лидеров АТЭС и глав государств Тихоокеанских островов в рамках саммита, который состоялся в Папуа — Новая Гвинея 17−18 ноября 2018 года.

Страны в южной части Тихого океана, по словам министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, мало вовлечены в международную жизнь.

Встреча лидеров АТЭС и глав островных государств Тихого океана — это инициатива Папуа — Новой Гвинеи в качестве принимающей стороны саммита АТЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии прибыл на саммит АТЭС после рабочего визита в Мерауке, индонезийский город в провинции Западный Папуа.

Подробности: Президент Индонезии примет участие в саммите АТЭС в Папуа-Новая Гвинея

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Саммит АТЭС в Папуа-Новая Гвинея
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