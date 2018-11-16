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Президент Индонезии примет участие в саммите АТЭС в Папуа-Новая Гвинея

Политика

Президент Индонезии прибудет на саммит АТЭС после рабочего визита в Мерауке, индонезийский город в провинции Западный Папуа

Президент Индонезии примет участие в саммите АТЭС в Папуа-Новая Гвинея
Иллюстрация: Indonesia.go.id
Джоко Видодо

Джакарта, 16 ноября 2018, 11:55 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет с 17 по 18 ноября 2018 года в Порт-Морсби, Папуа — Новая Гвинея, сообщает Antaranews.

Посол Индонезии в Папуа — Новая Гвинея Рональд Маник заявил, что президент Джоко Видодо должен прибыть в Порт-Морсби 17 ноября после рабочего визита в Мерауке, индонезийский город в провинции Западный Папуа.

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Сообщается, что в Мерауке президент откроет памятник «капсула времени», который был построен в июле 2017 года на сумму в 8,87 млрд индонезийских рупий.

Кроме того, Джоко Видодо также планирует посетить дорогу на границе Индонезии и Папуа — Новая Гвинея.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Папуа — Новой Гвинеевыразил надежду на то, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в 2018 году пройдет успешно.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия надеется, что саммит АТЭС в 2018 году пройдет успешно

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Саммит АТЭС в Папуа-Новая Гвинея
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