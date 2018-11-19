Почему С-400 «абсолютный бестселлер» мирового оружейного рынка

Москва, , 01:19 — REGNUM Системы С-400 обнуляют неядерный военный потенциал США и дают своим покупателям абсолютный суверенитет, заявил 18 ноября военный эксперт Игорь Коротченко в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

«Российское оружие — это современный хай-тек, интеллект, точное машиностроение. Это вещи, которые зачастую никто не может сделать вообще. Например, российские зенитно-ракетные системы С-400 абсолютный бестселлер мирового оружейного рынка. Только лишь по одной причине, что они лучше новейшей версии американских комплексов Patriot PAC-3 либо THAAD», — сказал он.

Не считая ядерного оружия, отметил Коротченко, С-400 — это то, что «обнуляет военный потенциал США в области высокоточного оружия. Страна, которая строит комплексную систему воздушно-космической обороны на основании российских технологий С-400, получает абсолютный суверенитет».

«У тебя могут быть любые темпы экономического роста, но если туда прилетят «Томагавки», твоя экономика превратится в пыль. И все сегодня это понимают», — уверен Игорь Коротченко.

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