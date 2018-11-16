Германские СМИ: «Еврофайтер» бессилен против С-400

Берлин, , 03:02 — REGNUM Новейшие истребители Eurofighter бессильны против российских зенитных ракетных комплексом С-400 «Триумф», пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Истребитель бундесвера предназначен только для противостояния аналогичной технике противника и окажется бессильным перед С-400.

Так, Eurofighter не предназначен для установки ракет «земля-воздух», а боевые задачи может выполнять лишь пользуясь поддержкой многоцелевых истребителей Tornado. Но ракеты Tornado достигают цели на расстоянии 150 км, тогда как радиус поражения ракет С-400 гораздо больше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября стало известно, что 13 стран не исключают вариант покупки С-400 — вместо аналогов американских компаний, несмотря на возможность санкций со стороны Вашингтона.

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