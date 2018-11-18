Песков исключил автоматическую передачу Курильских островов Японии

Москва, , 17:12 — REGNUM Власти Российской Федерации не намерены заключать «сепаратную сделку» с Японией о передачи Курильских островов. Об этом заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, для решения разногласий между РФ и Японией по данному вопросу потребуется компромисс, который учитывает интересы обеих сторон.

При этом Песков отметил, что соглашение Москвы и Токио о продолжении переговоров на основе Декларации 1956 года не означает автоматическую передачу японской стороне российских территорий.

«Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? — отметил Песков. — Абсолютно нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мирный договор между Токио и Москвой может быть заключен только после решения территориального вопроса.

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