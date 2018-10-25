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В Японии рассказали об отношении Абэ к мирному договору с Россией

Политика

Абэ считает предложение о мирном договоре с РФ проявлением стремления к развитию отношений между странами

В Японии рассказали об отношении Абэ к мирному договору с Россией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Синдзо Абэ

Токио, 25 октября 2018, 09:43 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает предложение президента РФ Владимира Путина заключить мирный договор между странами проявлением готовности Москвы работать над развитием двусторонних отношений, об этом в интервью Kyodo заявил занимающийся вопросами диалога с РФ политик Мунэо Судзуки после встречи с Абэ.

«Он (Синдзо Абэ) позитивно воспринял последнее предложение (о мирном договоре) Путина и считает его проявлением стремления к развитию отношений между Россией и Японией», — заявил Судзуки.

Напомним, 12 сентября в ходе заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца 2018 года без предварительных условий, а уже затем решать все спорные вопросы.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мирный договор между странами может быть заключен только после решения территориального вопроса.

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Отметим, что мирный договор между СССР и Японией по итогам Второй мировой войны подписан не был. Основным камнем преткновения является вопрос принадлежности южной части Курил. Токио претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

В свою очередь Россия постоянно напоминает японской стороне, что после окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР. Москва считает, что суверенитет РФ над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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Мирный договор между Россией и Японией
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