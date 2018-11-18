Герхард Шрёдер назвал посла США «офицером оккупационных войск»

Берлин, , 06:27 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер раскритиковал торговую политику Вашингтона и призвал Берлин искать себе иных союзников. Об этом соощает, телеканал N-TV.

Шрёдер заявил, что США обходятся с Германией, как с оккупированной страной. Поведение американского посла напоминает поведение «офицера оккупационных войск», а не дипломата в суверенном государстве, отметил он.

Немецкий политик считает, что Берлину стоит искать новых союзников со схожими интересами. Таким партнером может оказаться Китай. Сближение тех, кто пострадал от развязанных США конфликтов, неизбежно, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что торговые противоречия между США и Китаем могут стать поводом для новой холодной войны. Остановить такой конфликт возможно, но для этого нужно реформировать ВТО, отметил он.

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