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Глава минфина Франции: Миру угрожает холодная война между КНР и США

Политика

Остановить ее можно, если реформировать ВТО

Париж, 16 ноября 2018, 12:22 — REGNUM  Миру угрожает новая холодная война из-за торговых противоречий между США и Китаем, заявил 16 ноября министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на открытии конференции по торговле в своем ведомстве. По словам министра, остановить ее возможно лишь, если реформировать ВТО.

«На сегодняшний день самая большая опасность заключается в том, что мы вступаем в холодную войну между Китаем и США, из которой проигравшими выйдут все страны, в том числе государства — члены ЕС», — подчеркнул он.

«Эта открытая торговая война станет экономическим самоубийством для всего мира. Она по-прежнему довольно глупа», — добавил он.

Напомним, торговая война между Вашингтоном и Пекином началась в 2018 году с введения главой Белого дома пошлин на импорт китайских товаров. В ответ на это Пекин незамедлительно сделал симметричные шаги.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что переговоры по урегулированию торговых разногласий между двумя странами могут возобновиться. В ответ на это выросли основные индексы Уолл-стрит.

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Торговые войны США
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