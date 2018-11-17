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Трамп опроверг информацию о недовольстве вице-президентом США

Политика

Президент США Дональд Трамп считает, что журналисты газеты The New York Times написали «фальшивую историю»

Вашингтон, 17 ноября 2018, 23:46 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter опроверг информацию СМИ о том, что он якобы сомневается в лояльности действующего вице-президента страны Майка Пенса.

По его словам, журналисты газеты The New York Times, рассказавшие об отношениях двух политиков, написали «фальшивую историю».

«Они (журналисты) использовали источники и отказались спросить меня…», — написал Трамп.

Ранее газета The New York Times сообщила, что глава Белого дома Дональд Трамп сомневается в лояльности действующего вице-президента Майка Пенса.

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