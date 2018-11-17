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Трамп усомнился в верности Пенса и готовит ему замену

Политика

СМИ предполагают, что Трамп раздражен действиями Майка Пенса

Вашингтон, 17 ноября 2018, 03:51 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп сомневается в лояльности действующего вице-президента Майка Пенса, сообщает газета The New York Times.

По словам газеты, Трамп на пресс-конференции задал вопрос Пенсу, будет ли он его соратником, на что Пенс кивнул головой. При этом, как подчеркивает издание, Трамп сомневается в лояльности вице-президента. Отмечается, что президент США так часто задает этот вопрос, чем настораживает сотрудников своей администрации. Трамп якобы открыто не обсуждает отставку Пенса, однако его советники предполагают раздраженность президента своим заместителем.

В качестве потенциального кандидата на пост вице-президента собеседники газеты называли постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. По их словам, она близка к дочери Трампа Иванке и ее мужу. Также наличие Хейли в бюллетене на следующих президентских выборах может помочь привлечь на сторону Трампа избирателей женского пола.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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