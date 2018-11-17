Европа заметила неонацизм?

Таллин, , 16:17 — REGNUM Принятая 25 октября резолюция Европарламента «Подъем неофашистского насилия в Европе» позволяет надеяться, что европейцы наконец-то не только обратили внимание на проблему современного ультра-правого экстремизма, но и начнут, наконец, бороться с его причинами. Почему так трудно справиться с европейским неофашизмом рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Сергей Середенко.

Россия уже выступила инициатором резолюций ООН о необходимости борьбы с неонацизмом; на один из таких документов от 2016 года и ссылается резолюция Европарламента. К сожалению, упомянув недопустимость прославления нацизма и необходимость борьбы с такими явлениями, авторы упускают из виду необходимость ответа — кто именно прославляет нацистов и их союзников?

Пока что Европарламент разглядел в Европе греческую «Золотую зарю», давно известную как организация именно неонацистская, но ведь ей список далеко не исчерпывается. А как же обстоит дело, например, с прославлением легионов «Ваффен-СС» в Латвии? Тем не менее уже такая резолюция Европарламента — позитивный сдвиг в сторону от тенденций прошлых лет, когда вся «борьба» сводилась к пропаганде «равенства между нацизмом и коммунизмом».

Читайте статью «Подъём неофашистского насилия в Европе»: кто проведёт денацификацию? и другие публикации Сергея Середенко.