Суббота, 17 Ноября 2018 года
16:36:41 МСК

Европа заметила неонацизм?

Политика

С чем встретила Европа Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Европа заметила неонацизм?
Дети проходят у плаката «Воин Красной армии, спаси!» на стене дома в Ленинграде. 1942

Таллин, 17 ноября 2018, 16:17 — REGNUM  Принятая 25 октября резолюция Европарламента «Подъем неофашистского насилия в Европе» позволяет надеяться, что европейцы наконец-то не только обратили внимание на проблему современного ультра-правого экстремизма, но и начнут, наконец, бороться с его причинами. Почему так трудно справиться с европейским неофашизмом рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Сергей Середенко.

Россия уже выступила инициатором резолюций ООН о необходимости борьбы с неонацизмом; на один из таких документов от 2016 года и ссылается резолюция Европарламента. К сожалению, упомянув недопустимость прославления нацизма и необходимость борьбы с такими явлениями, авторы упускают из виду необходимость ответа — кто именно прославляет нацистов и их союзников?

Пока что Европарламент разглядел в Европе греческую «Золотую зарю», давно известную как организация именно неонацистская, но ведь ей список далеко не исчерпывается. А как же обстоит дело, например, с прославлением легионов «Ваффен-СС» в Латвии? Тем не менее уже такая резолюция Европарламента — позитивный сдвиг в сторону от тенденций прошлых лет, когда вся «борьба» сводилась к пропаганде «равенства между нацизмом и коммунизмом».

Читайте статью «Подъём неофашистского насилия в Европе»: кто проведёт денацификацию? и другие публикации Сергея Середенко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить