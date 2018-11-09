«Подъём неофашистского насилия в Европе»: кто проведёт денацификацию?

Сергей Середенко, , 00:54 — REGNUM

И этот день в этом году — особенный, потому что 25 октября Европарламент (ЕП) принял резолюцию «Подъём неофашистского насилия в Европе» (Rise of neo-fascist violence in Europe), хотя могли бы, как раньше говорили, «приурочить к празднику». Резолюция эта для ЕП во многом пионерная, о чём можно судить по тому, что ни на один собственный документ ЕП в обширной преамбуле к резолюции не ссылается. Первый блин. Отсюда неподдельный к нему интерес.

Попробуем разобраться, что получилось, что — нет, и каковы могут быть дальнейшие действия.

1. ЕП счёл нужным сослаться на резолюцию A/RES/71/179 ГА ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Причём эта резолюция — 2016 года, хотя есть более поздняя резолюция 2017 года — A/RES/72/156. Что такого не устроило Европарламент в более свежей резолюции (а они идут «с нарастающим итогом») — можно только гадать. Ссылка эта важна потому, что инициатором этих резолюций выступала и выступает Россия, в связи с чем это — хороший знак. Также следует обратить внимание на гораздо более решительный характер названия резолюции ЕП: вместо невразумительной «героизации нацизма» — «подъём насилия».

2. Упомянутые резолюции ГА ООН составлены в полном соответствии с известной песней из знаменитого советского сериала «Следствие ведут знатоки»: «Если кое-кто кое-где у нас порой честно жить не хочет»…

Вот характерный пример: ГА ООН «выражает глубокую озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС», в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также посредством объявления или попыток объявить таких членов и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции и сотрудничал с нацистским движением, участниками национально-освободительных движений».

Кто прославляет? Где прославляет? И в этом смысле резолюция Европарламента отличается в лучшую сторону, указывая конкретно, кто и где. Иногда даже поимённо называя жертвы. Но — не каждый раз.

3. В констатирующей части ЕП разглядел следующие угрозы:

— отсутствие серьезных действий против неофашистских и неонацистских групп позволило развиться нынешней ксенофобии в Европе;

— неофашистские, неонацистские, расистские и ксенофобские группы и политические партии открыто разжигают ненависть и насилие в обществе, напоминая нам о том, на что они были способны в прошлом;

— язык ненависти в Интернете часто приводит к росту насилия, в том числе со стороны неофашистских групп;

— неофашистские группы «забрали жизни» тысяч людей, и прежде всего таких как беженцы и иммигранты, этнические и религиозные меньшинства, LGBTQI, правозащитники, активисты, политики и сотрудники полиции;

— неофашистские группы пользуются и злоупотребляют нашими демократическими инструментами для распространения ненависти и насилия;

— поощрение фашизма запрещено в нескольких государствах-членах в соответствии с их национальным законодательством;

— в отчете TESAT 2018 Europol зафиксировано почти удвоение числа лиц, арестованных за правоэкстремистские преступления в 2017 году и т.д.

Всем этим ЕП «глубоко обеспокоен» и всё это «решительно осуждает». Уже хорошо.

4. Удивляет лёгкость, с которой ЕП употребляет «неофашистские группы» и т.п. Греческая партия «Золотая Заря» прямо названа ЕП «неонацистской». До этого, правда, её называли неонацистской все, кому было не лень обратить на неё внимание, но важно то, что ЕП признал наличие в Европе (для начала) одной неонацистской партии. При этом явно с чужого голоса, потому что сам диагностировать нацистов ЕП не умеет. И не хотел — до недавнего времени. Важно также отметить, что до прямого запрета нацистских партий ЕП не дошёл — вместо этого предложено запрещать организации, которые прославляют фашизм.

5. Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов написал у себя в Facebook:"Я вместе с несколькими депутатами от зеленых, социалистов и коммунистов подписал поправки к этой резолюции. В частности, в ходе голосования была одобрена наша поправка к констатирующей части документа: «В то время как каждый год тысячи человек собираются в Риге для того, чтобы чествовать латвийцев, служивших в Ваффен-СС». Из чего можно сделать вывод о том, что резолюция опиралась не на данные общеевропейского мониторинга, а на факты, предоставляемые самими евродепутатами. Например, в резолюции нет сюжета о ежегодном слёте эсэсовцев в эстонском Синимяе. Видимо, евродепутат от Эстонии Яна Тоом то ли не доглядела, то ли не захотела внести свою лепту.

6. Весной этого года МИД РФ представил свой второй доклад (первый — в 2015) «Неонацизм — опасный вызов правам человека, демократии и верховенству права», который представляет собой результаты «странового» мониторинга. Доклад несколько отличается от резолюции ЕП набором стран и радикально — представленной фактурой. Из чего совершенно не следует, разумеется, что чьи-то факты неверны — скорее их настолько много, что хватит не на один, а на сотню докладов и резолюций.

Доклад МИД РФ отличает предельная точность и корректность названия, прямо апеллирующая к т.н. Московскому документу ОБСЕ, в котором «Государства-участники подчеркивают, что вопросы, касающиеся прав человека, основных свобод, демократии и верховенства закона, носят международный характер, поскольку соблюдение этих прав и свобод составляет одну из основ международного порядка. Они категорически и окончательно заявляют, что обязательства, принятые ими в области человеческого измерения СБСЕ, являются вопросами, представляющими непосредственный и законный интерес для всех государств-участников и не относятся к числу исключительно внутренних дел соответствующего государства».

По сути это — международный мандат на вмешательство во «внутренние дела соответствующего государства», и Россия, чувствуя в себе и ответственность, и потенциал для глобальной борьбы с нацизмом, выбрала очень верный подход. В отличие от России, ЕС обладает достаточными рычагами воздействия на свои государства-члены, и такой мандат ему, по сути, не нужен. Но для этого резолюция ЕП должна «вырасти» до директивы Совета ЕС, но намёков на такой «рост» в резолюции нет.

7. Интересно представление ЕП о группах риска: это «в особенности такие меньшинства, как черные европейцы / люди африканского происхождения, евреи, мусульмане, цыгане, граждане третьих стран, представители LGBTQI и инвалиды». И даже на Украине «тогда как с начала 2018 года C14 и другие крайне правые группировки в Украине, такие как аффилированный с Национальной Милицией (полк — авт.) Азов, Правый Сектор, Карпатская Сечь и другие несколько раз нападали на группы рома (цыган — авт.), а также на антифашистские демонстрации, собрания городских советов, мероприятие, организованное Amnesty International, художественные выставки, мероприятия LGBTQI, активистов движения за права женщин и активистов в области окружающей среды».

А «москаляку на гиляку», оно где?! А постоянное убийство гражданских на Донбассе?! А одесская бойня?! Не замечать массового убийства русских в/на — что это, если не оголтелая русофобия? И что означает «несколько раз»?

8. Вместе с тем рассматриваемая резолюция ЕП может переломить тренд приравнивания по части преступности нацизма к коммунизму, которым вот уже декаду заняты как ПАСЕ, так и ПА ОБСЕ.

9.ЕП «Глубоко обеспокоен растущей нормализацией фашизма, расизма, ксенофобии и других форм нетерпимости в Европейском союзе, и обеспокоен сообщениями о сговоре в некоторых Государствах-членах между политическими лидерами, политическими партиями и правоохранительными органами с неофашистами и неонацистами». Здесь очень важен употреблённый ЕП очень точный термин «нормализация» — как раз на тему возникновения «норм» в эпоху перемен автору довелось недавно писать.

10. ЕП «Выражает сожаление в связи с тем, что в некоторых Государствах-членах общественное вещание стало примером пропаганды одной политической партии, которая часто исключает оппозицию и группы меньшинств из общества и даже вызывает насилие».

Даже без комментариев и воспоминаний о «руководящей и направляющей».

10. Что дальше?

Первый вопрос — станет ли подобная резолюция ежегодной? Если да, то сложится хороший тандем — октябрьская резолюция ЕП и декабрьская резолюция ГА ООН. Это во многом зависит от того, как пройдут ближайшие выборы в ЕП. С сожалением надо констатировать, что такой боевитой «русской фракции» (Татьяна Жданок / Мирослав Митрофанов, Андрей Мамыкин (Латвия), Яна Тоом (Эстония) и иногда примыкавший к ним Виктор Успасских (Литва)), скорее всего, больше не получится. Есть определённые надежды на довольно сильную фракцию европейских левых, но представления современных левых о фашизме ушли недалеко от представлений Георгия Димитрова и Льва Троцкого, для которых фашизм = капитализм.

Второй вопрос — перерастёт ли резолюция в директиву? И станет ли запрет на нацистские партии в Европе законом?

И третий вопрос: кто и как будет заниматься денацификацией в современных условиях?

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Сергей Середенко — заведующий сектором права Института европейских исследований (Латвия), правозащитник (Эстония)