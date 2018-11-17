Посол Саудовской Аравии в США не предлагал Хашогги ехать в Турцию

Эр-Рияд, , 05:22 — REGNUM Саудовский посол в США Халед бен Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд заявил, чтоникогда не предлагал оппозиционному журналисту Джамалю Хашогги ехать в Турцию, передает телеканал НТВ.

По его словам, он в последний раз контактировал с Хашогги 26 октября 2017 года, причем в письменной форме.

«Я никогда не разговаривал с ним по телефону и точно никогда не предлагал ему приехать в Турцию по какой бы то ни было причине», — заявил Халед бен Сальман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из ЦРУ в американские СМИ поступила информация с обвинениями в адрес наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед аль-Сауда (брат посла Халеда бен Сальмана), который, как утверждает источник в разведке, мог отдать приказ о ликвидации журналиста.

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