Суббота, 17 Ноября 2018 года
04:28:35 МСК

В ЦРУ рассказали, кто приказал убить Хашогги

Политика

Убийства без участия этого человека не было бы

Вашингтон, 17 ноября 2018, 04:07 — REGNUM  Приказ об уничтожении саудовского журналиста Джамаля Хашогги мог отдать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед аль-Сауд, заявил источник в ЦРУ, пишет газета The Washington Post.

По словам источника, без ведома аль-Сауда убийства журналиста не было бы. Возможно, он и приказал разобраться с Хашогги.

Читайте также: Сенаторы США предложили приостановить импорт оружия саудитам

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября заказчиком устранения Хашогги саудовский генпрокурор назвал экс-замглавы разведки Саудовской Аравии Ахмад аль-Ассири. При этом саудовский министр внутренних дел Адель аль-Джубейр заявил, что аль-Сауд «абсолютно непричастен к этому делу».

Читайте ранее в этом сюжете: Эр-Рияд: принц Мухаммед «абсолютно непричастен» к убийству Хашогги

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить