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Скандал вокруг учений НАТО: Посольство РФ подтвердило вызов в МИД Финляндии

Политика

Кузнецов получил приглашение

Скандал вокруг учений НАТО: Посольство РФ подтвердило вызов в МИД Финляндии
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Учения НАТО Trident Juncture

Хельсинки, 17 ноября 2018, 01:48 — REGNUM  Вызов российского посла Павла Кузнецова в финский МИД в связи с обвинениями в адрес России, которая якобы глушила сигналы GPS на учениях НАТО Trident Juncture, подтвердило посольство РФ в Финляндии в Twitter.

«Посольство России в Финляндии подтверждает, что сегодня было передано приглашение послу Кузнецову посетить МИД Финляндии», — сказано в сообщении.

Уточняется, что переговоры пройдут 19 ноября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября финский министр иностранных дел Тимо Сойни заявил, что из-за «действий России» в его ведомство вызван российский посол и что встреча запланирована на 19 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский посол в Хельсинки вызван в МИД Финляндии

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Обострение отношений России и НАТО
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