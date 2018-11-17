Скандал вокруг учений НАТО: Посольство РФ подтвердило вызов в МИД Финляндии

Хельсинки, , 01:48 — REGNUM Вызов российского посла Павла Кузнецова в финский МИД в связи с обвинениями в адрес России, которая якобы глушила сигналы GPS на учениях НАТО Trident Juncture, подтвердило посольство РФ в Финляндии в Twitter.

«Посольство России в Финляндии подтверждает, что сегодня было передано приглашение послу Кузнецову посетить МИД Финляндии», — сказано в сообщении.

Уточняется, что переговоры пройдут 19 ноября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября финский министр иностранных дел Тимо Сойни заявил, что из-за «действий России» в его ведомство вызван российский посол и что встреча запланирована на 19 ноября.

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