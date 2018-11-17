МИД Норвегии сообщил о переговорах с РФ о скандале с GPS на учениях НАТО

Осло, , 01:04 — REGNUM Ситуацию вокруг «глушения сигнала GPS» во время учений НАТО Trident Juncture обсудили МИД Норвегии и российское посольство в этой стране. Об этом заявила официальный представитель норвежского МИД Гури Сульберг, пишет Verdens Gang.

По словам Сульберг, вопрос на дипломатическом уровне обсуждался 16 ноября в Осло. Со своей стороны норвежцы заявили России, что «такие помехи могут создавать опасные ситуации для гражданской авиации».

Напомним, Финляндия обвинила Россию в том, что во время маневров Trident Juncture российские военные глушили сигнал GPS. Сначала финны сделали свое заявление, затем на него отреагировали в Осло: норвежское минобороны утверждает, что сигнал глушили с Кольского полуострова.

Таким образом, теперь обвинения в адрес России звучат с двух стороны: из Финляндии и из Норвегии. Причем финны заявляют, что норвежские данные их убедили в неправоте России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября финский министр иностранных дел Тимо Сойни заявил, что в его ведомство был вызван российские посол Павел Кузнецов: встреча состоится 19 ноября.

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