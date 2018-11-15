У заместителей премьера Дагестана появились новые помощники

Махачкала, , 18:32 — REGNUM У трёх заместителей председателя правительства Дагестана Артема Здунова появились новые помощники. Соответствующие распоряжения 15 ноября подписаны премьер-министром республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Одна из победительниц кадрового конкурса «Мой Дагестан» Карина Тагирова будет занимать должность помощника первого заместителя председателя правительства Гаджимагомеда Гусейнова. Прежде она работала в городе Мытищи Московской области — возглавляла управление малого бизнеса в АКБ «Российский капитал».

Помощником первого заместителя председателя правительства региона Анатолия Карибова назначен Махач Магомедов.

Помощником вице-премьера — министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова стал Абдула Хункаров. В 2015 году он становился победителем конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Дагестана.

Читайте также: В Дагестане утверждено новое правительство

Напомним, что новый состав правительства Дагестана был утвержден главой республики Владимиром Васильевым 9 ноября 2018 года. Если Анатолий Карибов сохранил свою должность первого заместителя председателя правительства, то для Гаджимагомеда Гусейнова и Абдулмуслима Абдулмуслимова эти назначения стали повышением.

Первый был назначен первым заместителем председателя правительства — ранее он был заместителем председателя правительства; второй — сохранил кресло министра сельского хозяйства и продовольствия, а также был назначен вице-премьером.

Читайте также: Новое правительство Дагестана: кого-то ждали, кому-то удивились