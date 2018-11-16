Кандидат наук назначена заместителем министра по делам молодежи Дагестана

Махачкала, , 15:53 — REGNUM Учёный-дефектолог, кандидат психологических наук Патимат Омарова назначена заместителем министра по делам молодежи Дагестана. Распоряжение подписано председателем правительства республики Артемом Здуновым, передаёт 16 ноября корреспондент ИА REGNUM.

С 2014 года Патимат Омарова является деканом факультета дефектологического образования Дагестанского государственного педагогического университета, а с 2015 года возглавляет ещё и НИИ дефектологии, клинической психологии и инклюзивного образования. За свою научную деятельность в 2017 году она была удостоена медали Министерства образования и науки России «За личный вклад в дефектологию».

Прямое отношение Патимат Омарова имеет и к молодёжной политике. В частности, она неоднократно являлась лектором и тренером на различных образовательных площадках, в том числе и на ежегодном Северо-Кавказском молодёжном форуме «Машук». Имеет статус федерального эксперта Росмолодежи.

Также напомним, что в 2018 году Патимат Омарова стала одним из победителей кадрового конкурса «Мой Дагестан».

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Как сообщало ИА REGNUM, распоряжением от 17 октября была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию заместитель министра по делам молодёжи Дагестана Соня Магомедова. Одна из самых молодых чиновниц республики заняла эту должность в августе 2017 года, возглавив отдел по работе со студенческой и трудящейся молодёжью.