Дни Арктики в Москве объединят более 10 деловых событий

Москва, , 14:45 — REGNUM В Москве 21−25 ноября пройдёт федеральный арктический форум «Дни Арктики в Москве». Ежегодный форум вызывает большой интерес общественности, представителей научных и политических кругов, сообщается на сайте форума.

Главные цели мероприятий форума — привлечение внимания к природным, историческим и культурным объектам Арктики, повышение туристической привлекательности районов Крайнего Севера России, а также конструктивный диалог о решении экологических задач в Арктике.

Основным мероприятием в 2018 году станет пленарное заседание «Экологическая повестка. В интересах развития. В интересах человека». Также форум объединит более 10 деловых и культурных событий арктической тематики, в том числе стратегическую сессию «Инфраструктурные проекты Арктики», обширную культурную программу «Полярный круг. Бульварное кольцо» и другие мероприятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, для более глубокого изучения и освоения Арктики Минприроды РФ и Российская академия наук (РАН) расширят сотрудничество. По словам главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина, освоение ресурсов Арктического региона невозможно без научных исследований.

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