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Минприроды РФ и РАН расширят сотрудничество для освоения Арктики

Политика

Долгосрочные программы без научного сопровождения могут остаться только на бумаге

Минприроды РФ и РАН расширят сотрудничество для освоения Арктики
Иван Шилов © ИА REGNUM
Арктика

Москва, 15 ноября 2018, 15:00 — REGNUM  Наука играет первостепенную роль при формировании будущих стратегий и планов освоения Арктики и Мирового океана. Для более глубокого изучения и освоения Арктики Минприроды РФ и Российская академия наук (РАН) расширят сотрудничество, сообщили в Минприроды РФ.

По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, для системной работы в Минприроды создан отдельный департамент госполитики и регулирования в области Гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана.

Кобылкин считает, что устойчивое освоение ресурсов Арктического региона возможно только с применением высоких технологий, основанных на глубоком изучении предмета и выверенных результатах исследований.

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Долгосрочные программы Минприроды по освоению Арктики, без научного сопровождения могут остаться только на бумаге. «Наука должна идти впереди освоения и технологического прогресса. Поэтому Минприроды России всегда открыто для сотрудничества», — пояснил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным РАН, в российской Арктике потепление может смениться на похолодание. Это произойдёт из-за меняющегося в настоящее время направления течения Гольфстрима, который является главным поставщиком тепла в акваторию морей Северного Ледовитого океана, — от Исландии и Скандинавии к Гренландии.

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