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На полях саммита АТЭС Медведев планирует встречу с партнерами из США

Политика

На сегодняшний день у Медведева существует лишь договоренность о встрече с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи

На полях саммита АТЭС Медведев планирует встречу с партнерами из США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 16 ноября 2018, 13:16 — REGNUM  На полях саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет ряд встреч с зарубежными партнерами. Об этом сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

По словам чиновника, на сегодняшний день у Медведева существует договоренность о встрече с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Питером О'Нилом. Приходько не исключил, что на полях саммита состоится общение главы российского правительства с другими зарубежными партнерами, в том числе с представителями США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что поддерживает инициативу врио главы Приморского края Олега Кожемяко об отмене обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили, которые ввозят в край из Японии.

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