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Пхеньян предложил запустить авиасообщение с Сеулом

Политика

Южнокорейская сторона предложила продолжить обсуждение с участием авиационных ведомств двух стран

Сеул, 16 ноября 2018, 11:35 — REGNUM  Власти Северной и Южной Кореи в ходе переговоров обсудили возможность налаживания гражданского авиасообщения между странами. Об этом сообщает агентство южнокорейское Yonhap.

По сведениям источника издания в министерстве транспорта Южной Кореи, представители КНДР предложили создать маршрут для перелетов между Северной и Южной Кореей. Южнокорейская сторона предложила продолжить обсуждение с участием авиационных ведомств двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что жителям Пхеньяна раздадут 200 тонн мандаринов, которые Северная Корея получила в подарок от Южной Кореи.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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