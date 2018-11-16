Пхеньян предложил запустить авиасообщение с Сеулом

Сеул, , 11:35 — REGNUM Власти Северной и Южной Кореи в ходе переговоров обсудили возможность налаживания гражданского авиасообщения между странами. Об этом сообщает агентство южнокорейское Yonhap.

По сведениям источника издания в министерстве транспорта Южной Кореи, представители КНДР предложили создать маршрут для перелетов между Северной и Южной Кореей. Южнокорейская сторона предложила продолжить обсуждение с участием авиационных ведомств двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что жителям Пхеньяна раздадут 200 тонн мандаринов, которые Северная Корея получила в подарок от Южной Кореи.

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