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200 тонн мандаринов из Южной Кореи раздадут жителям Пхеньяна — ЦТАК

Политика

20 тыс. ящиков с мандаринами весом 10 кг каждый доставили в Пхеньян самолетами военно-транспортной авиации

200 тонн мандаринов из Южной Кореи раздадут жителям Пхеньяна — ЦТАК
dietmaha
Мандарины

Пхеньян, 16 ноября 2018, 09:38 — REGNUM  Жителям Пхеньяна раздадут 200 тонн мандаринов, которые Северная Корея получила в подарок от Южной Кореи. Такое решение приняло руководство КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сеул отправил собранные на острове Чеждудо фрукты в ответ на подарок из двух тонн деликатесных грибов, которые преподнес Южной Корее лидер КНДР Ким Чен Ын.

20 тыс. ящиков с мандаринами весом 10 кг каждый доставили в Пхеньян самолетами военно-транспортной авиации.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сообщили, что Сеул направил в подарок Северной Корее 200 тонн мандаринов.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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