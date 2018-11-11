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Южная Корея подарила КНДР четыре самолета мандаринов

Политика

В Пхеньян доставят 20 тыс. ящиков с мандаринами весом 10 кг каждый

Южная Корея подарила КНДР четыре самолета мандаринов
Петр Кончаловский. Натюрморт. Апельсины и мятая бумага. 1946

Сеул, 11 ноября 2018, 06:04 — REGNUM  Южнокорейские власти направили в подарок Северной Корее 200 тонн мандаринов. Об этом говорится в сообщении администрации президента страны Мун Чжэ Ина.

Фрукты, собранные на острове Чеждудо, отправлены в ответ на подарок из двух тонн деликатесных грибов, которые преподнес Южной Корее лидер КНДР Ким Чен Ын. Первый самолет с мандаринами вылетел в Пхеньян утром 11 ноября.

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Всего намечено четыре рейса военно-транспортной авиации: два 11 ноября и два 12 ноября. В Пхеньян доставят 20 тыс. ящиков с мандаринами весом 10 кг каждый.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын преподнес в подарок южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину две тонны грибов мацутакэ. Деликатес предназначался для семей, никогда не встречавшихся со своими родственникам в Северной Корее.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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