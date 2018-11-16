В госдепе США отреагировали на новые испытания в КНДР

Вашингтон, , 07:40 — REGNUM В Вашингтоне полагают, что, несмотря на проведенные Пхеньяном испытания, взаимные обещания, данные президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном будут выполняться. Об этом со ссылкой на заявление госдепа США сообщает Reuters.

«Мы по-прежнему считаем, что обещания, данные президентом Трампом и председателем Ким Чен Ыном, будут исполнены», — заявили во внешнеполитическом ведомстве США.

Напомним, ранее Центральное телевидение КНДР сообщило о том, что Ким Чен Ын посетил испытания передового высокотехнологичного тактического оружия, которые прошли на полигоне Национального института обороны КНДР. Данных о том, что представляет из себя это оружие, пока нет.

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