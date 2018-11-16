Пятница, 16 Ноября 2018 года
09:19:16 МСК

В госдепе США отреагировали на новые испытания в КНДР

Политика

Ранее Центральное телевидение КНДР сообщило о том, что Ким Чен Ын посетил испытания передового высокотехнологичного тактического оружия

Вашингтон, 16 ноября 2018, 07:40 — REGNUM  В Вашингтоне полагают, что, несмотря на проведенные Пхеньяном испытания, взаимные обещания, данные президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном будут выполняться. Об этом со ссылкой на заявление госдепа США сообщает Reuters.

«Мы по-прежнему считаем, что обещания, данные президентом Трампом и председателем Ким Чен Ыном, будут исполнены», — заявили во внешнеполитическом ведомстве США.

Напомним, ранее Центральное телевидение КНДР сообщило о том, что Ким Чен Ын посетил испытания передового высокотехнологичного тактического оружия, которые прошли на полигоне Национального института обороны КНДР. Данных о том, что представляет из себя это оружие, пока нет.

Читайте также: В КНДР заявили об успешном испытании новейшего оружия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Северной Кореи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить