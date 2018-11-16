В КНДР заявили об успешном испытании новейшего оружия

Пхеньян, , 07:18 — REGNUM В Северной Корее успешно прошли испытания нового высокотехнологичного оружия, сообщает 16 ноября телеграфное агентство КНДР.

Отмечается, что на испытаниях, которые прошли на полигоне Национального института обороны, присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. При этом информации о том, что представляет из себя это оружие, пока нет. Агентство отмечает, что оно разрабатывалось в течение долгого времени.

Напомним, ранее южнокорейским СМИ сообщили, что руководство Северной Кореи крайне недовольно отсутствием уступок со стороны США в переговорах о ядерном разоружении. Несмотря на то, что КНДР предприняла ряд конкретных шагов, США продолжают придерживаться жёсткой политики и не намерены искать компромисс.

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