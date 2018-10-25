Европарламент одобрил резолюцию по ситуации в Азовском море

Страсбург, Франция, , 16:56 — REGNUM Европейский парламент одобрил резолюцию, которая призывает власти Европейского союза предусмотреть усиление санкций против Российской Федерации из-за ситуации в Азовском море. Голосование по резолюции состоялось сегодня, 25 октября.

Большинство депутатов Евросоюза одобрили резолюцию.

В этом документе, в частности, содержится призыв к властям Евросоюза и конкретно к высокому представителю ЕС по внешней политике дать понять, что в случае усиления конфликта в Азовском море санкции против России будут усилены.

Также в резолюции властям ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста «спецпосланника по Крыму и Донбассу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эскалацию в Азовском море начала Украина в тот момент, когда украинским пограничникам был отдан приказ на захват российского сейнера «Норд» с командой из 10 человек — российских граждан. Большая часть команды и капитан до сих пор находятся в украинском плену, само судно Украина фактически украла.

После этого российские власти были вынуждены проверять все украинские корабли, которые проходят через Керченский пролив. В ответ на это Киев заявил о намерении развернуть новую военно-морскую базу в Азовском море.

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