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СМИ США: Российские С-400 хотят купить еще 13 стран. И санкции их не пугают

Политика

«... вместо того, чтобы покупать американские аналоги»

Вашингтон, 14 ноября 2018, 23:39 — REGNUM  Не менее 13 государств заинтересовались возможностью купить у России зенитно-ракетные системы С-400, не боясь санкций со стороны США, сообщает 14 ноября американский телеканал «Си-Эн-Би-Си» со ссылкой на неназванный источник в разведслужбах США.

При этом телеканал напоминает о принятом в США законе о противодействии торговле российским вооружением.

«Минимум 13 стран выражали заинтересованность в покупке российских систем противоракетной обороны, вместо аналогов американских компаний, несмотря на возможность санкций со стороны США», — сообщается на официальном сайте телеканала.

По информации телеканала, в числе этих стран Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам, Ирак и даже Саудовская Аравия.

Источник, на который ссылается «Си-Эн-Би-Си», поясняет, что стремление купить ЗРС С-400 обусловлено привлекательным соотношением цены и качества, а также более оперативным исполнением заказов российской стороной.

Стоит отметить, что это сообщение Белый дом комментировать отказывается, о чем не замедлил сообщить вышеуказанный телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, страны, закупающие российские вооружения, могут попасть под санкции США, предусмотренные законом CAATSA, принятым в августе 2017 года по инициативе администрации президента США Дональда Трампа.

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Военно-промышленный комплекс
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