Генсек ООН призвал повстанцев в Конго к «немедленному разоружению»

Нью-Йорк, США, , 23:17 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал боевиков на северо-востоке Конго «прекратить дестабилизирующую активность» и «немедленно разоружиться», 15 ноября передает агентство Associated Press.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики «Объединенных демократических сил» (ADF) атаковали миротворцев ООН в Конго (МООНДРК), в результате чего погибли семеро бойцов миссии, десять миротворцев получили ранения.

Та же группировка ответственна за самое крупное нападение на миротворцев ООН за 25 лет — атаку 7 декабря 2017 года, жертвами которой стали 15 бойцов МООНДРК и пятеро солдат конголезской армии.

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