В ООН назвали виновных в убийстве миротворцев в Конго

Нью-Йорк, США, , 23:08 — REGNUM Число миротворцев ООН, погибших в ходе противостояния с боевиками на северо-востоке Конго, составило семь человек, 15 ноября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика, в результате атаки погибли шестеро бойцов МООНДРК из Малави и один миротворец из Танзании.

По словам Дюжаррика, нападение осуществила группировка «Объединенные демократические силы» (ADF) — та же самая, которая была причастна к крупному нападению на миротворцев 7 декабря 2017 года, в результате которого погибли 15 бойцов МООНДРК.

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