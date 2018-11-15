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В ООН назвали виновных в убийстве миротворцев в Конго

Политика

Нападение осуществила группировка «Объединенные демократические силы» (ADF)

В ООН назвали виновных в убийстве миротворцев в Конго
United Nations Photo
Миротворцы ООН в Африке

Нью-Йорк, США, 15 ноября 2018, 23:08 — REGNUM  Число миротворцев ООН, погибших в ходе противостояния с боевиками на северо-востоке Конго, составило семь человек, 15 ноября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика, в результате атаки погибли шестеро бойцов МООНДРК из Малави и один миротворец из Танзании.

По словам Дюжаррика, нападение осуществила группировка «Объединенные демократические силы» (ADF) — та же самая, которая была причастна к крупному нападению на миротворцев 7 декабря 2017 года, в результате которого погибли 15 бойцов МООНДРК.

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