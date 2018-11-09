В Дагестане утверждено новое правительство

Махачкала, , 12:09 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев утвердил новый состав регионального правительства. Имеется ряд новых назначений и увольнений, передаёт 9 октября корреспондент ИА REGNUM.

Свои должности сохранили:

первый заместитель председателя правительства Анатолий Карибов;заместитель председателя правительства Рамазан Джафаров;заместитель председателя правительства — министр образования и науки Уммупазиль Омарова;заместитель председателя правительства — министр по земельным и имущественным отношениям Екатерина Толстикова;министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Малик Баглиев;министр культуры Зарема Бутаева;министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов;министр транспорта и дорожного хозяйства Ширухан Гаджимурадов;министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Нариман Казимагамедов;министр природных ресурсов и экологии Набиюла Карачаев;министр по физической культуре и спорту Магомед Магомедов;министр финансов Юнус Саадуев;министр по делам молодежи Камил Саидов;министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Сергей Снегирев;министр промышленности и энергетики Сайгидпаша Умаханов;министр по национальной политике и делам религий Татьяна Гамалей;министр экономики и территориального развития Осман Хасбулатов.Гаджимагомед Гусейнов назначен первым заместитель председателя правительства — ранее он занимал должность заместителя председателя правительства. Абдулмуслим Абдулмуслимов сохранил пост министра сельского хозяйства и продовольствия, а также назначен заместителем председателя правительства. В правительстве появились и новые лица. Владимир Лемешко назначен на должность заместителя председателя правительства. Казимагомед Сефикурбанов стал новым министр юстиции Дагестана. Изумруд Мугутдинова заняла пост министра труда и социального развития. Ранее эту должность занимал Расул Ибрагимов, который отныне будет возглавлять министерство по туризму и народным художественным промыслам. Таким образом, места в правительстве Дагестана лишилась лишь экс-министр по туризму и народным художественным промыслам Рабият Закавова.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики 9 сентября 2018 года. Однако прежнему правительству было поручено продолжать выполнять свои обязанности до формирования нового. Премьер-министр Артём Здунов 2 октября представил Васильеву предложения по структуре органов исполнительной власти.Читайте также: Правительство Дагестана отправлено в отставку