Новое правительство Дагестана: кого-то ждали, кому-то удивились

Махачкала, , 10:18 — REGNUM В Дагестане сформировано новое правительство. Сегодня, 9 ноября, глава республики Владимир Васильев подписал указы о новых назначениях и увольнениях. Однако, вопреки ожиданиям многих, изменения в составе оказались немногочисленными.

Так, из 23 членов утвержденного правительства новых лиц всего три: Владимир Лемешко назначен на должность заместителя председателя правительства, Казимагомед Сефикурбанов занял пост министра юстиции и Изумруд Мугутдинова — новый министр труда и социального развития. Среди тех, кто лишился места в правительстве, оказалась Рабият Закавова — теперь уже бывший министр по туризму и народным художественным промысл.

Почти месяц назад политолог Эдуард Уразаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил предположение, что члены правительства, назначенные в течение года руководства Владимира Васильева, будут переназначены. Свою позицию эксперт объяснил тогда тем, что глава с трудом находит устраивающие его кандидатуры в условиях дефицита качественных кадров. Собственно, так оно и вышло.

«Они, как могли, старались соответствовать требованиям и выполнять его поручения. Да и у Васильева изначально было к ним более благосклонное отношение, как к своим назначенцам. Он периодически хвалил их, одобрял их работу. К тому же, уволить кого-либо из них — значило бы признать свою ошибку», — прокомментировал Уразаев ИА REGNUM новые назначения в правительстве.

Остальные 12 членов правительства, получившие свои должности ещё при экс-главе Дагестана Рамазане Абдулатипове, казалось бы, имели куда меньше шансов сохранить свои посты, говорит политолог. И он удивлён, что изменения оказались столь незначительными.

«Я ждал замены минимум половины из них (из назначенных Абдулатиповым — ред. ИА REGNUM ), поскольку одни были малоактивны и малозаметны, как, например, врио министра по туризму и народным художественным промыслам Рабият Закавова и врио министра юстиции Ханлар Пашабеков. А на других было много разного компромата и сливов из правоохранительных органов, размещённых в интернете», — говорит собеседник.

По словам Уразаева, наибольшей неожиданностью для него стало переназначение министра культуры Заремы Бутаевой, поскольку, несмотря на её старания, руководство мало уделяло внимания её работе и министерству в целом. Эдуард Уразаев предполагает, что незначительное обновление состава правительства связано ещё и с найденными Владимиром Васильевым и председателем правительства Дагестана Артемом Здуновым компромиссами с местными кланами и влиятельными людьми из Москвы.

Главой республики также были внесены изменения в структуру регионального правительства. Так, упразднены три комитета: по ветеринарии, по виноградарству, производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции и по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями. Также упразднённой оказалась служба государственного финансового контроля. Их функции переданы смежным министерствам.

Эдуард Уразаев объясняет упразднения тем, что, например, комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями дважды за 13 лет включался в состав министерства по национальной политике, и новое присоединение является логичным, поскольку национальная и религиозная политика частично пересекаются.

В свою очередь, комитеты по ветеринарии и виноградарству также за время своего существования несколько раз включались в состав минсельхозпрода, что связано с пересечением многих вопросов управления этими сферами. Наконец, включение службы государственного финансового контроля в состав министерства финансов, аналогично, является возвращением в свою нишу, которую она занимала до правления Рамазана Абдулатипова.

«Эти преобразования в структуре органов исполнительной власти отвечают требованиям экономии бюджетных расходов, хотя сказать, что это большие суммы — нельзя. Возможно также, что преобразования служат удобным предлогом, чтобы избавиться от некоторых руководителей. Такой метод часто использовалось и прежде», — резюмировал Эдуард Уразаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября большинством голосов депутатов парламента Дагестана Владимир Васильев был избран главой республики. В тот же день политик отправил региональное правительство в отставку, поручив ему продолжать выполнять свои обязанности до формирования нового состава. Спустя два месяца — 9 ноября — был объявлен новый состав правительства республики.

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