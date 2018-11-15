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Саудовская Аравия назвала заказчика убийства журналиста Хашогги

Политика

По делу арестован 21 подозреваемый

Саудовская Аравия назвала заказчика убийства журналиста Хашогги
Василий Поленов. Кисть левой руки с вытянутым указательным пальцем. 1880-е

Эр-Рияд, 15 ноября 2018, 17:31 — REGNUM  Генеральная прокуратура Саудовской Аравии назвала заказчика убийства журналиста Джемаля Хашогги — им был признан бывший замглавы саудовской разведки Ахмад аль-Ассири, 15 ноября передает агентство Associated Press.

Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мохеб запросил для аль-Ассири и четверых непосредственных исполнителей убийства смертную казнь. Всего по делу арестован 21 подозреваемый, обвинения против 11 из них уже переданы в суд.

Отметим, правительство Турции не доверяет расследованию Саудовской Аравии — 14 ноября Турция потребовала, чтобы дело Хашогги, убитого в саудовском консульстве в Стамбуле, рассматривалось в турецком суде.

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