Турция требует международного расследования убийства Хашогги

Анкара, , 22:58 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна намерена добиваться международного участия в расследовании убийства журналиста Джемаля Хашогги, 14 ноября передает агентство Reuters.

«Мы сделаем все возможное, чтобы раскрыть это убийство. Мы показали доказательства всем, кто хотел их увидеть», — заявил Чавушоглу в парламенте Турции.

Ранее Турция потребовала выдачи 18 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Читайте также: Турция обвинила Францию в замалчивании дела Хашогги ради выгоды