Подполковник в отставке стал главой Гунибского района Дагестана

Махачкала, , 16:49 — REGNUM Подполковник полиции в отставке Мудунгаджи Кадыров избран главой Гунибского района Дагестана. Он набрал почти 53% голосов депутатов районного собрания, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе администрации муниципалитета.

Всего на кресло главы района было зарегистрировано 15 претендентов. В финальный этап после конкурсных испытаний — тестирования, написания эссе, устного собеседования — прошли два кандидата.

В итоге, за Мудунгаджи Кадырова отдали свои голоса 19 депутатов, за его конкурента Гаджимурада Абашилова — 11. Ещё шесть депутатов воздержались от голосования.

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Мудунгаджи Кадыров ранее работал в управлении по борьбе с организованной преступностью, в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, а также в Следственном управлении МВД Дагестана.

Если верить одному из информационных сервисов в сети интернет, Мудунгаджи Кадыров в разные годы являлся генеральным директором фирмы по оптовой торговле фруктами и овощами ООО «Аз-Даг» и учредителем жилищно-строительного кооператива «Капитал-сити».

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Напомним, что Мудунгаджи Кадыров стал третьим новым главой района Дагестана, избранным осенью 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября главой Кумторкалинского района был избран бывший и.о. начальника одной из железнодорожных станций муниципалитета Салим Токаев. Ранее, 23 октября, Шамиль Магомедов, прежде возглавлявший муниципальное отделения Пенсионного фонда, стал главой Цунтинского района.