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Руководитель Цунтинского района Дагестана пришел из Пенсионного фонда

Политика

Новый глава муниципалитета назначен в Цунтинском районе

Махачкала, 23 октября 2018, 08:43 — REGNUM  У Цунтинского района Дагестана появился новый руководитель. На очередной сессии районного собрания депутатов им был избран Шамиль Магомедов, передаёт 23 октября корреспондент ИА REGNUM.

Избранный глава уже приступил к исполнению своих обязанностей. Ранее Магомедов занимал должность руководителя отделения Пенсионного фонда по Цунтинскому району.

Напомним, что предыдущим руководителем муниципального образования был Пахрудин Магомединов. Он работал главой Цунтинского района с сентября 2013 года. О его новой должности пока ничего не известно.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дербентском районе Дагестана был назначен новый глава. Им стал Фуад Шихиев, который до этого с 2015 года работал заместителем прежнего руководителя муниципалитета.

Бывший глава муниципалитета Магомед Джелилов в марте 2018 года был заподозрен в превышении полномочий с причинением серьезных последствий. По данным следствия, во время своего пребывания на посту главы Джелилов подписал постановления о незаконном предоставлении земельных участков. Общая сумма ущерба составила около 2,2 млн рублей.

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