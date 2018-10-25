Главой Кумторкалинского района Дагестана избран начальник Ж/Д станции

Махачкала, , 17:52 — REGNUM Новым главой Кумторкалинского района Дагестана избран Салим Токаев. Ранее он занимал должность и.о. начальника одной из железнодорожных станций, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе администрации муниципалитета.

Для рассмотрения депутатов районного собрания помимо Токаева была предложена также кандидатура Бийсолтана Темирханова — директора комитета по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству района. Однако народные избранники единогласно проголосовали за Салима Токаева. Напомним, ранее должность руководителя Кумторкалинского района занимал Магомед Бамматов, избранный в июле 2017 года.

А уже спустя два месяца «Черновик» сообщил, что он и начальник отдела по управлению имуществом и землеустройства районной администрации Шамиль Болатов оказались под подозрением в незаконном выделении в 2015 — 2016 годах земельных участков, относящихся к Новострою. Издание называло и предварительную сумму ущерба, причинённую в результате этих действий, — более 28 млн рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 октября в Цунтинском районе Дагестана состоялись выборы главы муниципалитета. Депутаты районного собрания проголосовали за кандидатуру Шамиля Магомедова. Ранее Магомедов руководил Пенсионным фондом по Цунтинскому району.

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