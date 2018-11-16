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Грузинского избирателя вновь запугивают «российской агрессией»

Политика

Конкуренты продолжают делать упор на пророссийской направленности оппонентов

Грузинского избирателя вновь запугивают «российской агрессией»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Граница

Тбилиси, 16 ноября 2018, 05:11 — REGNUM  В ходе предвыборной агитации в Грузии развернулась мощная кампания, которая задействует антироссийский фактор. Как грузинский политикум взялся муссировать тему «оккупации» Южной Осетии, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Южная Осетия обозначает свою территорию, отделяя ее от грузинской заборами из колючей проволоки, а представители так называемого «антиоккупационного движения» устроили 24-часовое патрулирование в окрестностях села Атоци, где сейчас как раз возводят пограничный забор. При этом вопрос о том, кто начал августовскую войну 2008 года, стал в их понимании индикатором политической позиции кандидатов на президентский пост.

Саломе Зурабишвили, представляющая партию «Грузинская мечта», назвала этот забор «границей», а границей его антироссийские силы Грузии признавать не желают, считая Южную Осетию своей «оккупированной территорией». Мнение жителей Южной Осетии они, очевидно, забыли спросить. В то же время один из лидеров ГМ, депутат парламента Георгий Вольский, в своем заявлении прямо обвинил конкурирующую на выборах партию «Национальное движение» в преступлениях, совершенных в 2008 году, — а НД, в свою очередь, пытается выставить ГМ «пророссийской партией». Плюс к тому, НД стремятся заработать очки в западных СМИ, вновь поднимая тему «российской агрессии».

Читайте статью Грузия: предвыборная агитация в свете колючей проволоки и другие публикации Андро Малкина о грузинской политике.

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