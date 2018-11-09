Грузия: предвыборная агитация в свете колючей проволоки

Андро Малкин, , 13:48 — REGNUM

Предвыборная агитация в Грузии продолжает набирать обороты. Проходит эта кампания по установившейся традиции на «российской», точнее на «антироссийской» волне, и на этот раз поводом для очередной раскрутки кампании по взаимному уличению в пророссийской ориентации стали возводимые у селения Атоци Горийского района Грузии заграждения из колючей проволоки, которыми Южная Осетия обозначает свою «границу» с Грузией и которые грузинская сторона и ее зарубежные партнеры расценивают как продолжение процесса незаконной «оккупации» исконно грузинских земель.

«Бордеризация», как называют этот процесс в Грузии, в окрестностях Атоци началась в ночь с 6 на 7 ноября и сразу же стала актуальной темой как для правящей партии, так и для оппозиции.

А само селение оказалось пунктом интенсивных визитов политиков и чиновников, которые на месте знакомились с протекавшими неподалеку незаконными процессами и делали заявления протеста против «оккупантских действий и намерений России».

В селении Атоци побывали секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Сюда же прибыл выбывший из борьбы за пост президента лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили, который призвал членов «Грузинской мечты» соизволить посетить Атоци и устроить здесь сидячую акцию, чтобы показать всему миру «творимые Россией беззакония».

Акцию протеста устроили в «оккупируемом» селении представители так называемого «антиоккупационного движения», которые организовали в Атоци и его окрестностях 24-часовое патрулирование. Они же встретили прибывшего сюда кандидата в президенты Саломе Зурабишвили традиционным для ее оппонентов вопросом: кто начал августовскую войну.

Саломе Зурабишвили появилась «на людях» после 11-дневного «тайм-аута» и сделала первые публичные заявления именно в Атоци. До этого на все вопросы журналистов лишь отвечала: «Когда приглашу вас, тогда и прокомментирую». Оппозиция сделала вывод, что Зурабишвили, вероятно, получила от лидеров правящей партии определенные наставления относительно тех заявлений, которые она может делать в оставшееся до второго тура время.

Лица, которых оппозиция именует «гражданскими активистами» и которые находятся в Атоци с целью контролирования процесса «бордеризации», требовали от Зурабишвили ответа на вопрос, кто начал войну в августе 2008 года, с учетом нынешней ситуации. Но Зурабишвили от ответа уклонилась, и, комментируя ситуацию, заявила, что президент как верховный главнокомандующий должен заботиться о границе, чем вызвала очередные осуждения со стороны оппонентов. Осуждения потому, что заграждения у Атоци она назвала «границей», а в Грузии их границей не считают.

«Это самая большая боль для страны сегодня, то, о чем должен заботиться будущий президент, чтобы убрать эту линию оккупации. В первую очередь, мы должны позаботиться о положении населения, которое не может жить в мире, у которого нет условий для мирной жизни. Президент как верховный главнокомандующий должен заботиться о границе и о каждодневной судьбе этих людей», — заявила кандидат в президенты и стала предметом очередных нападок со стороны главных и неглавных оппонентов.

За Саломе Зурабишвили после ее очередного «неосторожного высказывания» и очередной волны обвинений со стороны оппозиции вступилась опять-таки правящая партия. Один из лидеров «Грузинской мечты», депутат парламента Георгий Вольский, который посвятил посещению Атоци специальный брифинг.

Вольский вместе с грузинскими ветеранами сопровождал Саломе Зурабишвили в ее визите в это селение и был свидетелем того «допроса», который устроили кандидату в президенты «гражданские активисты». Вольский прямо заявил, что та ситуация, которая сложилась в Атоци и других грузинских селах, — следствие преступных действий «Национального движения», совершенных в 2008 году.

«Сегодня мы вместе с моим коллегой Кобой Кобаладзе и другими ветеранами сопровождали госпожу Саломе Зурабишвили в Атоци, где оккупантские силы возводят линию раздела еще на одном участке. Это еще один отголосок тех преступных ошибок и предательских действий, которые «Национальное движение» совершило перед нашей страной и народом в 2008 году. Именно они обрекли на смерть мирное население, которое не вывели из зоны боевых действий. Позорный и безнравственный режим бессовестно отрицал российскую агрессию, а лично Григол Вашадзе утверждал, что сама Россия удивлена действиями де-факто властей. Это ужасная реальность, перекрыть которую «Национальное движение» попыталось очередной провокацией: бывший сотрудник Саакашвили обратился к госпоже Саломе с оскорбительными словами. Это истинное лицо «Национального движения» и его истинный почерк», — заявил Вольский.

Но слово «граница» в комментарии Саломе Зурабишвили прозвучало, и его подхватили и раскрутили в нужном им направлении оппоненты. В числе критиков Зурабишвили оказался и один из участников августовской войны генерал Дэви Чанкотадзе, который заявил, что не будет голосовать за Зурабишвили, так как та обвиняет в развязывании войны свою страну.

Как ни странно, на внутриполитическом поле Грузии, где Россия, если не считать «оккупированных» Абхазии и Южной Осетии, казалось бы, существенной роли не играет, и на внутриполитические события на контролируемой центральным грузинским правительством территории страны особого влияния оказывать не должна, именно она продолжает оставаться «головной болью» грузинских политиков. И каждый раз, перед каждыми выборами, политические субъекты постоянно разыгрывают «российскую карту», как бы соревнуясь в том, кто из оппонентов дальше отошел от России и окончательно разорвал с ней все возможные связи.

На такой же волне проходит предвыборная кампания и на этот раз. Саакашвили и его соратники обвиняют «Грузинскую мечту» и поддержанного ею кандидата в проведении интересов России, а правящая партия и ее сторонники отвечают оппонентам аналогичными обвинениями и уличают в тайных связях с российскими спецслужбами. И каждый стремится доказать (населению и западным партнерам), что именно он представляет ту самую прозападную силу, которая в конце-концов приведет Грузию в «большую европейскую семью».

Напомним, что 28 октября в Грузии проходили выборы президента, на которых ни один из кандидатов не сумел набрать необходимого для победы количества голосов (50% +1 голос). Поэтому после объявления ЦИК окончательных итогов голосования будет назначен второй тур выборов. Предположительно, он пройдет до 2 декабря. Во второй тур вышли поддержанная правящей партией Саломе Зурабишвили, набравшая в первом туре (по предварительным данным) 38,64%, и кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе (соответственно 37,74%).