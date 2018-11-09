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Климатический вектор в Арктике может поменять направления – РАН

Наука

С потепления на похолодание

Москва, 9 ноября 2018, 15:05 — REGNUM  В российской Арктике потепление может смениться на похолодание. Это произойдёт из-за меняющегося в настоящее время направления течения Гольфстрима, который является главным поставщиком тепла в акваторию морей Северного Ледовитого океана, — от Исландии и Скандинавии к Гренландии. Об этом заявил заместитель директора Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук по научной работе Николай Сенников.

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«Если так будут развиваться обстоятельства, то потепление климата произойдёт в большей степени в Гренландии», — приводит РИА Новости слова учёного.

Соответственно, по его словам, большой объём тепла не будет приноситься Гольфстримом в акватории Северного Ледовитого океана. Тогда в Баренцовом и Карском морях и в море Лаптевых может произойти понижение температуры, а также приостановиться активный процесс таяния многолетних льдов и разрушения мерзлоты.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года российские учёные зафиксировали рекордное потепление в арктической зоне России — среднегодовая температура была выше нормы на 3,23°C. Как следует из проекта доклада Минприроды, потепление в XXI веке, которое является рекордным, может привести к серьезным последствиям. Так, таяние вечной мерзлоты повлечет за собой изменение скорости ветра и подтопление регионов у побережья океана.

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Борьба за Арктику
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